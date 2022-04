Tamponamento a catena sulla SS 106 LOC. Passo Vecchio

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

In data odierna alle 8:40 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per Incidente stradale sulla S.S. 106, nei pressi del Centro Commerciale “Le Spighe”.

Un tamponamento a catena, coinvolte tre autovetture, da una di queste, alimentata a GPL, fuoriusciva pericolosamente il gas.

Nessun ferito grave.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la zona circostante.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento la corsia interessata dal sinistro chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.