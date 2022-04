Una nuova tecnologia per ricercare le persone scomparse, al via la sperimentazione dei vigili del fuoco di Roma

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I sommozzatori del nucleo di Roma, nell’ambito delle attività formative e addestrative, stanno sperimentando la ricerca strumentale integrata. La settimana di addestramento è finalizzata alla conoscenza di un dispositivo, in dotazione al Corpo Nazionale, che consente di svolgere la ricerca di persone disperse e di imbarcazioni affondate sia in acque marine interne che in alto fondale. L’attività viene svolta sull’imbarcazione VF B max, ormeggiata al presidio nautico fisso di Riva di Traiano.