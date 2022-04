Video – Carcere Minorile Treviso: rivolta detenuti minori, istituto in fiamme

Spread the love

https://www.poliziapenitenziaria.it/carcere-minorile-treviso-rivolta-detenuti-minori-istituto-in-fiamme-video/

Prima la rivolta dei ragazzi ospiti del minorile, in via Santa Bona Nuova, che hanno spaccato quanto hanno avuto a portata di mano .

Sono intervenuti in forza gli agenti di servizio, coordinati dalla direttrice Mariavittoria Fattori, che hanno sedato la rivolta ed evacuato l’interno della struttura. Un agente è rimasto contuso. Tutto per consentire ai vigili del fuoco, allertati, di entrare nell’istituto di spegnere l’incendio. – Fonte trevisogelocal it

All.: