Vittoria: sequestrate oltre mille bombole di GPL. Denunciati i titolari di due depositi – mancavano certificazioni dei Vigili del Fuoco

Sono state sequestrate dai finanzieri del comando provinciale di Ragusa, a Vittoria, 1000 bombole contenenti quasi 10mila kg di GPL custodito senza autorizzazzioni. Le bombole si trovavano in due depositi che non avevano le previste certificazioni contro gli incendi previsti dai vigili del fuoco, cioè erano in luoghi non sicuri che erano adiacenti a due esercizi commerciali.

Anche l’accesso ai locali commerciali, situati in centro abitato, non erano sufficientemente sicuri.

In totale, sono state rinvenute 1088 bombole per 9345 kg di GPL. e i due titolari dei locali, dopo aver effettuato il sequestro del materiale, sono stati denunciati per detenzione abusiva di materiale esplodente e omessa dichiarazione