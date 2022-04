Finlandia e Svezia verso la Nato: Medvedev minaccia il ricorso al nucleare

Spread the love

it.eeuronews.com – urly.it/3n1v6

Non si è fatta attendere la reazione del Cremlino al sempre più probabile ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia. Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha sollevato un’altra volta la minaccia di ricorrere ad armi nucleari come reazione alla possibile adesione: “Non si può più parlare di uno status di zona libera da armi nucleari per il Baltico. L’equilibrio deve essere ripristinato”.

Via Telegram, Medvedev, ex primo ministro e già presidente della Russia, da sempre molto vicino a Vladimir Putin, ha dichiarato ironicamente che è possibile che il mondo sia ancora più “sicuro” nell’estate di quest’anno.

Le sue parole di Medvedev arrivano il giorno dopo la conferenza stampa congiunta dei primi ministri di Finlandia e Svezia, Sanna Marin e Magdalena Andersson.