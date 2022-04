FOGGIA: scoperto deposito di armi ed esplosivo – arrestato agricoltore incensurato

Spread the love

Foggia, 13 apr. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia hanno scoperto un piccolo deposito di armi che era custodito da un imprenditore agricolo incensurato di 44 anni, di Ascoli Satriano, che è stato arrestato in flagranza di reato dopo un’imponente perquisizione effettuata nella sua masseria, con l’ausilio tra l’altro dei ‘Cacciatori’ di Puglia e di un’unità cinofila dell’Arma specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi. In particolare, l’uomo, dopo le operazioni di perquisizione ed ispezione avvenute per ore nella sua proprietà, è stato trovato in possesso di un ordigno esplosivo ad alta potenzialità del peso di oltre tre etti e mezzo.

Inoltre, sono stati anche rinvenuti una pistola con matricola abrasa con caricatore inserito e colpo in canna, un fucile sovrapposto, anch’esso con matricola abrasa, e circa 500 cartucce di vario calibro, sia per arma lunga che per arma corta, nonché della polvere da sparo all’interno di alcuni recipienti, per oltre due etti. All’imprenditore agricolo sono stati contestati i reati di detenzione illegale di materiale esplodente e di armi comuni da sparo clandestine ed anche la ricettazione. L’ordigno artigianale, dato il particolare profilo di rischio per l’incolumità pubblica, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stato fatto brillare, subito dopo il rinvenimento, in una cava, grazie anche all’intervento degli artificieri dei Carabinieri fatti appositamente arrivare da Bari.

L’uomo è stato invece rinchiuso in carcere a Foggia, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica, dove tuttora si trova ristretto in custodia cautelare a seguito della udienza di convalida. Per quanto riguarda le armi, infine, in questi giorni verranno portate al Ris di Roma per gli accertamenti tecnici specialistici ed in particolare per cercare di accertarne la provenienza, mediante in particolare il ripristino matricolare.