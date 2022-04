La morte di  tre vigili del fuoco di Baltimora in un incendio di gennaio  è stata classificata come omicidi

Spread the love

l Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives mercoledì ha dichiarato il fuoco “incendiario”, una definizione che include gli incendi appiccati intenzionalmente così come gli incendi che non sono stati appiccati intenzionalmente ma sono derivati ​​direttamente da altre attività criminali.

Secondo il comunicato stampa, è stata identificata una persona, catturata in foto e video vicino alla scena dell’incendio.

Dopo che i vigili del fuoco sono entrati nella casa vuota in fiamme nel sud-ovest di Baltimora, è crollata, intrappolando quattro di loro all’interno.

Il vigile del fuoco/EMT John McMaster è stato districato rapidamente e portato a Shock Trauma per le cure.

Altri due, il paramedico/vigili del fuoco Kenneth Lacayo e Kelsey Sadler, furono salvati ma morirono poco dopo. Il tenente Paul Butrim non è stato trovato fino a quando l’incendio si è spento. È stato dichiarato morto sul posto.

