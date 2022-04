Catania, 3° Campionato Regionale VV.F. di Calcio a 7- Memorial “Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte”

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ad due anni dalla tragica scomparsa dei due Colleghi in servizio presso il Comando VV.F. di Catania, l’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia su invito e in collaborazione con il Comando VV.F. di Catania ha organizzato il 3° Campionato Regionale VV.F. di Calcio a 7 dedicandolo alla memoria di Dario e Giorgio.

Il Direttore Regionale Ing. Ennio Aquilino e il Comandante di Catania Ing. Giuseppe Biffarella hanno dato la loro totale disponibilità a sostegno dell’iniziativa supportando il D.G.S.V.D. dott. Antonio Occhipinti e il VE Re Santo per quanto necessario ad organizzare la manifestazione sportiva.

Alla presenza del Comandante di Catania e delle famiglie Ambiamonte e Grammatico più di 130 Vigili del Fuoco rappresentanti i 9 Comandi in regione si sono sfidati in campo all’insegna del fair play e dello spirito di aggregazione che contraddistingue il Corpo Nazionale onorando nel miglior modo possibile la memoria dei due giovani colleghi.

La fase preliminare a gironi si è svolta nella mattinata determinando i relativi piazzamenti di merito; successivamente a partire dal primo pomeriggio hanno preso il via le partite delle fasi finali che hanno determinato una finalissima molto equilibrata e sportivamente combattuta tra i Comandi di Catania e Palermo che hanno concluso un avvincente match con il punteggio di 1-1; di conseguenza la lotteria dei calci di rigore ha decretato il Comando VV.F. di Palermo campione regionale 2022 imponendosi sulla compagine etnea con il risultato di 3 a 2.