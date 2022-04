Soccorso a persone – purtroppo ritrovate senza vita

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

15/04/22 ore 00:30 Lavena Ponte Tresa (Va). I vigili del fuoco sono stati attivati per ricerca persona. Un uomo di anni 71 non è rientrato presso la propria abitazione dopo essere uscito per in escursione. Sul posto è stata attivata l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale) con il personale T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso). Le ricerche si sono concentrate nella zona boschiva tra gli abitati di Lavena Ponte Tresa e Cadegliano Viconago. L’uomo è stato ritrovato privo di vita intorno alle ore 4:00. Non sono disponibili immagini

14/04/22 Lavena Ponte Tresa via Ungheria. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con gli specialisti del soccorso acquatico nel fiume Tresa per soccorso persona. Alcuni passanti hanno notato una persona in acqua. Gli operatori intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno recuperato dalle acque il corpo di una persona di sesso maschile. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario che ne ha costato il decesso.