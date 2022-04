Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Decreto dipartimentale n. 98 del 15.4.2022 di approvazione della graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami, a 52 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore informatico del CNVVF.

All.;