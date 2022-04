Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e in supporto l’auto veloce della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Curno sulla Ss671 tra tre autovetture intorno alle 7:00. Una delle autovetture era contromano e ha investito le altre due macchine. Tre feriti. I vvf hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.