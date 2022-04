Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco ancora in corso dalle 3 di stanotte per l’incendio di un’imbarcazione di 18 metri nel porto turistico di Cannigione (SS)

Sul posto la squadra di Arzachena, con il supporto di un’autobotte giunta da Olbia e i sommozzatori per ispezionare lo scafo e valutarne la stabilità. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto anche la Guardia Costiera.

All.: