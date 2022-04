Incidente A9 tra tre auto: un morto e 5 feriti in autostrada

Spread the love

Como – Tragedia in autostrada tra Turate e Saronno. Un uomo di 49 anni è morto nello scontro fra tre auto avvenuto intorno a mezzanotte sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Nell’incidente sono rimaste ferite, ma non in modo grave, altre 5 persone, tra cui una bambina di 4 anni. Nonostante l’intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco, per il 49enne – che era alla guida di una delle tre vetture coinvolte – non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale di Milano e Como.