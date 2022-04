Macabro ritrovamento nel Po. Avvistata l’auto da alcuni passanti

Spread the love

Era la notte tra il 6 e il 7 novembre 2021, ben 6 mesi fa, quando l’uomo si era allontanato per sempre dalla sua casa nel Comune di Ostiglia. La moglie e la figlia, allarmate dal fatto che Morandi non avesse comunicato questo spostamento, dopo diverse ore di tentativi per rintracciarlo, hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Per recuperare l’auto, ancorata sul fondo del fiume, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. Purtroppo, si sono subito accorti che si trattava della Fiat panda dell’uomo scomparso a novembre. Il corpo di Morandi, in evidente stato di decomposizione, è stato ritrovato nel suo posto di guida.