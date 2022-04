Muore dopo essere stato travolto da un treno in transito.

Spread the love

corriereadriatico.it – urly.it/3n2yx

SAN BENEDETTO – Tragedia, nella notte, tra le stazioni ferroviarie di Alba Adriatica e Porto d’Ascoli di San Benedetto. Una persona è infatti stata investita da un treno intorno alle due di oggi ma dell’accaduto ci si è accorti pochi chilometri più a Nord a causa del rinvenimento di alcuni resti tra i binari e il convoglio. Il treno è stato così fermato alla stazione di Porto d’Ascoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria. Attualmente non si conoscono le generalità della persona investita. Dovrebbe comunque trattarsi di un uomo. Il traffico ferroviario risulta essere fortemente rallentato per consentire alla magistratura di effettuare tutti gli accertamenti del caso e per capire come mai la vittima si trovasse sui binari.