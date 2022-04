Spread the love

ilgazzettino.it – urly.it/3n2zr

Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Uno scooter, a bordo del quale viaggiavano un 45enne di Marano e il suo cane, si è scontrato in via Roma con un’auto all’interno della quale viaggiavano due studenti maggiorenni incensurati. Il 45enne è morto sul colpo. Anche il cane è deceduto.