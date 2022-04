Spread the love

https://www.miuristruzione.it/27000-concorso-vigili-del-fuoco-2022-date-della-prova-preselettiva/

In gazzetta ufficiale (n. 29 del 12-04-2022) è stato pubblicato l’avviso con le modalità operative per lo svolgimento della prova preselettiva che si terrà in via telematica da remoto relativa al concorso pubblico dei vigili del fuoco.

Il concorso indetto dal corpo dei vigili del fuoco per il 2022 è terminato e la raccolta delle canidature si è conclusa, recentemente è stato pubblicato in gazzetta l’avviso sulle modalità di svolgimento della prova preselettiva, ricordiamo che il bando mette a disposizione 300 posti di lavoro, nell’articolo vediamo quali sono tutti i dettagli che i candidati devono sapere e la procedura da seguire per aderire alla prova preselettiva.