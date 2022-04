Finalmente ci sarà di nuovo “SAGRA” e Nepi tornerà ad essere per tre giorni la capitale del gusto. – 6-7-8 maggio

Spread the love

La Sagra del Salame Cotto di Nepi e del Pecorino Romano del Lazio è giunta alla sua 18^ edizione consecutiva dal 2003, anno in cui è stata ripresa questa manifestazione che tanto successo aveva avuto negli anni ottanta.

La Sagra è diventata ormai un appuntamento fisso del maggio nepesino, con esposizione, degustazione e vendita di prodotti tipici della nostra zona, che proprio in primavera sprigionano le loro migliori caratteristiche organolettiche.

L’accoppiata vincente salame cotto/pecorino romano, affiancata da altre eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, trasforma la nostra “città dell’acqua” nella “capitale del gusto” di un intero territorio, con un vero e proprio trionfo di sapori e profumi,

L’ obiettivo della Sagra è fare da sprone a sostegno delle attività economiche del nostro territorio, un’occasione per degustare ma anche per fare una spesa alternativa e consapevole, dando valore ai piccoli produttori e ai loro prodotti a denominazione e di eccellenza.

I piatti tipici, tra cui la famosa “vignarola”, la coratella con cipolle, la pasta con pecorino in varie declinazioni, le fave, il salame cotto e la scapicollata possono essere degustati a pranzo e cena presso lo stand della Proloco.

Teniamo a precisare la nostra scelta di utilizzare stoviglie totalmente compostabili, perché l’esaltazione dei prodotti del territorio non può prescindere dalla salvaguardia del territorio stesso.

L’impegno è grande ma l’obiettivo è importante: esaltazione dei nostri sapori e tradizioni, ma anche delle nostre ricchezze storiche, architettoniche e naturalistiche, con visite guidate per il Forte dei Borgia, la Cattedrale, le Mura Farnesiane, l’Acquedotto, le spettacolari Cascate, le Catacombe e tutto il centro storico.

Pensiamo che il cibo, da fattore di sopravvivenza, sia diventato mezzo di comunicazione culturale del territorio, con forte influsso per i flussi turistici e attrazione di visitatori, investimenti e competenze: questo è il nostro obiettivo che perseguiamo costantemente durante il corso dell’anno e che culmina proprio con l’organizzazione della Sagra.

Vi aspettiamo a Nepi il 6-7-8 Maggio

ASSOCIAZIONE PROLOCO NEPI APS

