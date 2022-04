Incendio in un garage, si estende all’intero piano terra: pompieri al lavoro tutta la notte

Spread the love

PADOVAOGGI.IT –https://www.padovaoggi.it/cronaca/incendio-garage-pompieri-notte-villa-del-conte-21-aprile-2022.html

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 aprile poco dopo l’una è arrivata una chiamata di emergenza al 115 per un brutto incendio. I pompieri sono partiti da Cittadella con i volontari di Borgoricco verso Villa del Conte: in via Sega un garage utilizzato come ricovero attrezzi stava andando a fuoco. Le fiamme stavano già aggredendo l’intero piano terra quando i vigili del fuoco sono arrivati. Per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba, i pompieri hanno lavorato sull’incendio, riuscendo a impedire che si allargasse a tutta la casa. Nessuno è rimasto ferito o intossicato e le cause sono ora al vaglio dei tecnici delle squadre intervenute.