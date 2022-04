Incidente stradale – I Vigili del Fuoco hanno estratto dal mezzo due bambini e la loro mamma – affidati ai sanitari

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Una squadra di Vigili del Fuoco della spezia è intervenuta questo pomeriggio in via Carducci all’altezza di Privata Celi, alla Spezia, per un incidente stradale. Un ‘autovettura, per cause ancora da accertare, si è ribaltata su un fianco rendendo cosi impossibile ai tre passeggieri uscire autonomamente. I Vigili del Fuoco hanno dapprima messo in sicurezza l’auto per evitare movimenti accidentali e poi hanno estratto i due bambini dalle portiere in alto, subito dopo hanno estricato la loro mamma dal portellone posteriore. I tre sono poi stati affidati al personale sanitario per le cure del caso.