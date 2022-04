Fiamme nel deposito di un’azienda, bruciano due camion e due escavatori: si indaga sulle cause

Spread the love

corrieresalentino.it – urly.it/3n54h

È accaduto nella notte in contrada “Crocifisso” a Gallipoli, lungo la strada per Sannicola, dove attorno alle 1.10 i vigili del fuoco del distaccamento provinciale ionico sono intervenuti per domare le fiamme che avevano avvolto quattro mezzi.

Maggiori danni sono stati evitati grazie agli stessi proprietari dell’azienda, riusciti a spostare altri tre mezzi da lavoro prima che venissero raggiunti dalle lingue di fuoco. Le indagini avviate dai vigili del fuoco e dai carabinieri stabiliranno la natura dell’incendio.