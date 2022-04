Spread the love

primalaamartesana.it – https://primalamartesana.it/cronaca/ladro-ammanettato-a-una-cancellata-liberato-dai-vigili-del-fuoco/

Ladro ammanettato a una cancellata “liberato” dai Vigili del fuoco e… arrestato. Il malvivente in azione in un’azienda di Vimodrone è stato preso al volo da un carabiniere, dopo che aveva scavalcato finendo in una ditta confinante. Poi, però, bisognava recuperarlo… Senza avere le chiavi del cancello.

È stato afferrato letteralmente al volo da un militare, che gli ha impedito di dileguarsi dopo che aveva scavalcato la recinzione della ditta che aveva cercato di svaligiare. La stessa cancellata a cui è stato poi momentaneamente ammanettato, mentre erano in corso le ricerche del complice da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni. Alla fine per “liberare” il malvivente è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Questo perché è stato impossibile rintracciare nell’immediatezza il proprietario dell’azienda confinante dentro la quale il ladro si era infilato. I pompieri sono poi riusciti ad aprire il cancello e a permettere il definitivo arresto del predone.

Un intervento alquanto movimentato quello che ha visto protagonisti due ladri che alle prime ore di martedì 19 aprile 2022 sono entrati in azione in un’azienda che si affaccia sulla Padana.