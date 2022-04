Roma, drone colpisce Palazzo Venezia: arrestato argentino di 39 anni

Spread the love

Un drone sorvola piazza Venezia, nel cuore del Capitale, per poi precipitare sul tetto di palazzo Venezia, a Roma. È accaduto ieri a piazza Venezia dove un turista ha azionato un drone e, pilotandolo da remoto, lo ha fatto alzare in volo, senza alcun permesso, fino a che ne ha perso il controllo. Il velivolo è stato recuperato dal personale addetto alla sicurezza dello storico palazzo che lo ha poi consegnato ai carabinieri intervenuti. I militari hanno poi identificato l’uomo, un cittadino argentino di 39 anni, che è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale.