Trema ancora la terra: nuova scossa di terremoto in Bosnia, avvertita anche in Puglia

Spread the love

barilive.it -urly.it/3n63r

Altra forte scossa di terremoto questa mattina in Bosnia, a poca distanza da quello rilevato venerdì sera. Intorno alle 6.28 di questa mattina è stato rilevato distintamente in tutte le città costiere della Puglia e persino nell’entroterra fino alla costa Jonica. La scossa di magnitudine 5.1 è stata registrata dall’osservatorio dell’Invg, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 6.27 in Bosnia a pochi chilometri da Ljubnie, poco sopra Mostar, a 22 chilometri di profondità.