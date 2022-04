Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Cinque squadre dei Vigili del fuoco di Salerno, con rinforzi da Napoli, sono impegnate in via Alcide De Gasperi, a Pagani (SA), dalle 15 di oggi pomeriggio per spegnere l’incendio in un deposito di automezzi in un seminterrato, propagatosi ad un’attività commerciale al pianterreno.

Coinvolte anche i tre appartamenti soprastanti.

Squadre al lavoro, nessuna persona è rimasta coinvolta.

all-.: