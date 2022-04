A fuoco un cascinale nel novarese. Ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

Spread the love

newsbiella.it – urly.it/3n6j1

Ieri, 24 aprile, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Borgomanero, con il supporto del distaccamento volontario di Romagnano Sesia, con autobotte e piattaforma aerea, sono intervenuti per un incendio di un cascinale non abitato adibito a ricovero attrezzi e paglia, nel comune di Fontaneto d’Agogna.

Le squadre hanno lavorato diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo scenario. Non ci sono persone coinvolte.