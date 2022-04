A4: auto tampona un camion, impatto fatale per un 33enne di Spilimbergo

Spread the love

ilgazzettino.it – urly.it/3n6j0

CESSALTO (TREVISO) – Incidente mortale oggi, 25 aprile, sull’autostrada A4, poco prima dello svincolo di Cessalto, ancora una volta, l’ennesima, nel tratto maledetto. Un’auto ha tamponato un camion, viaggiavano entrambi in direzione Trieste, l’incidente è avvenuto intorno alle 5.30. Purtroppo per l’automobilista non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo. La vittima è Diego Inversi, un 33enne di Spilimbergo (Pordenone). Il giovane era un pallavolista e stava rientrando dalla famiglia.