Blinken: in settimana ritorno diplomatici Usa in Ucraina | Il Papa al patriarca Kirill: “Diventiamo veri operatori di pace”

TGCOM24 – urly.it/3n6cf

Gli ingressi di profughi ucraini in Italia superano quota 100mila. Il Pentagono: “Vogliamo Russia indebolita per evitare altre guerre”. Mosca annuncia un cessate fuoco per i civili assediati nell’acciaieria di Azovstal

È il 61° giorno di guerra tra Russia e Ucraina.

L’offensiva russa non si è fermata nemmeno durante la festività ortodossa, nonostante l’appello di Kiev a Mosca per una “vera tregua pasquale” in modo da “aprire immediatamente un corridoio umanitario per i civili”

Sono quasi 5,2 milioni i ucraini che hanno lasciato il Paese dal 24 febbraio, data dell’invasione russa. Il Pentagono: vogliamo Russia indebolita per evitare altre guerre. Lettera del Papa al patriarca Kirill: “Diventiamo veri operatori di pace”.