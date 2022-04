Francia, Macron rieletto presidente con il 58,6%. Anche Putin si congratula

Spread the love

Emmanuel Macron è stato confermato alla guida della Repubblica francese per i prossimi cinque anni. Questo il risultato del secondo turno delle elezioni presidenziali che si sono celebrate ieri in Francia in cui il presidente uscente ha sconfitto nettamente al ballottaggio Marine Le Pen. Secondo i dati definitivi dello spoglio comunicati dal ministero dell’Interno francese, Macron ha ottenuto 18,7 milioni di voti, il 58,55% di quelli espressi. I voti raccolti dalla sfidante Marine Le Pen sono stati invece 13,3 milioni, pari al 41,45% dei voti. Astenuti il 28,01% dei francesi aventi diritto al voto. Alle 20 di domenica, a Champ-de-Mars, sotto la Tour Eiffel, i sostenitori hanno quindi già potuto festeggiare la vittoria del presidente uscente, cantando la Marseillaise, in tripudio.