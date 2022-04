L’arte non è bellezza, l’arte è contenuto e contenitore. L’estetica è un contenuto, ma non è il solo.

Spread the love

MARIA -KarArtFactor

Lo spazio dove viviamo e dove lavoriamo è uno spazio modificabile. Ma il modo migliore per farlo è inserirci un’opera d’arte. Una rappresentazione estetica o un concetto emozionale, vive nella vera opera d’arte, che, come una madre, ti accoglie in uno spazio di splendore o di riflessione.

Ovviamente l’opera può anche essere funzionale, ed allora noi scivoliamo, in maniera contenuta, nel design. Ma ciò che maggiormente caratterizza Kar ArtFactor è la creazione di progetti specifici per lo scopo cui sono diretti.

Per questo, siamo soliti usare una estrema eterogeneità dei materiali: ad esempio, io utilizzo terre e medium per riprodurre opere del ‘400 italiano, oppure plastiche per riproduzioni grafiche, o gesso e china per la manipolazione di un pezzo di arredamento.

Una parte significativa della nostra produzione è nei pannelli fotografici e nelle elaborazioni digitali. Le categorie sono varie, tra cui “Natura e umanità”, “Realismo Astratto”, “Figurativo concettuale”. Ogni immagine può essere copia unica o riproducibile in massimo di nove copie.

In questa occasione, sul sito de “Il Faro”, potete visionare alcuni esempi di più categorie. Mentre sulla nostra pagina Instagram: @KarArtFactor potete visionare quando volete molta parte della nostra produzione.

Mentre per la visione dei progetti creativi e materici, consigliamo vivamente una visita nella nostra casa/atelier previo appuntamento ai contatti descritti.



Maria Kar – Tel. 3518701293 – E-mail: KarArtFactory@gmail.com