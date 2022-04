“Polo aerospaziale a fuoco”. Il giallo dei roghi in Russia tra sabotaggi e cyber war

Spread the love

re incendi in 48 ore. Tutti contro obiettivi strategici legati agli ambienti della Difesa militare russa. E ora è sempre più difficile pensare a «semplici coincidenze». Anche se l’«ipotesi attentato», al momento, non trova conferma. Eppure più di qualche analista sospetta che i due roghi dell’altroieri (l’istituto di ricerca a Tver e l’impianto di solventi a Dmitrievsky) e quello di ieri a uno stabilimento di impiantistica aerospaziale a Korolyov siano la conseguenza di un cyber-attacco in grande stile; hacker in grado di sabotare centraline elettriche, interferire nei pannelli di comando, provocando short circuit mirati; una moderna frontiera della tecno-war che implementa la guerra tradizionale dei bombardamenti.

In tutti e tre gli episodi le fiamme sono divampate improvvise e senza un’apparente causa scatenante. Il fuoco è partito dal nulla. O meglio dal «solito» corto circuito. Naturale o «pilotato»? Il tutto a poche ore di distanza dal lancio «di prova» del missile intercontinentale Sarmat col quale Putin ha lanciato l’ennesimo messaggio inquietante al mondo. E il tris di incendi alle porte di Mosca contro altrettanti edifici «bellici» potrebbe rappresentare una risposta all’operazione-Sarmat di Putin.