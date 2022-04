Video – Ricerche di una donna che, partita ieri per un’escursione non ha fatto rientro

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Coordinate dall’UCL (Unità Comando Locale) dei Vigili del fuoco sono in corso, dalle ore 01.30 del 26 aprile 2022, in località Ponte Antoi nel Comune di Barcis (PN) le ricerche di una donna che partita ieri per un’escursione non ha fatto rientro nella propria abitazione.

Ricevuta la richiesta d’intervento i Vigili del fuoco hanno messo in moto la macchina dei soccorsi che attualmente, oltre all’UCL sta impegnando squadre ordinarie del comando di Pordenone, sommozzatori del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) regionale di Trieste, personale SFA (Soccorritore Fluviale Alluvionale) SFA(speleo Alpino Fluviale) cinofilo e TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei quattro comandi della regione più i droni del nucleo SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) di Bergamo, e il gruppo di ricerca persone tramite segnale telefonico GSM proveniente dal comando Vigili del fuoco di Varese.

Le ricerche, alle quali partecipa anche personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, si stanno svolgendo dal cielo con i droni; nelle acque del lago nei corsi d’acqua e nelle forre con i sommozzatori e i soccorritori fluviali e via terra dove vengono battuti i sentieri nei boschi attorno al lago.

all.: