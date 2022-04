Uomo di 73 anni è caduto nel bosco riportando varie ferite – secondo intervento per incendio di pannelli solari

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e il SAF della centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona in Valbrembana località Clanezzo intorno alle 10:30. Un uomo di 73 anni è caduto nel bosco riportando varie ferite, i VVF e il Soccorso Alpino lo hanno raggiunto e lo hanno affidato al l’Elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incendio pannelli solari ad Alzano Lombardo – Viale Piave intorno alle 14:00. I pannelli non erano in uso quando hanno preso fuoco, i vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza la zona compromessa. Nessun danno ulteriore alla struttura dell’edificio.