Vitello scivola in una valle impervia: intervengono i vigili del fuoco di Meano e l’elicottero

lavocedeltrentino.it – urly.it/3n7z8

Un vitello ha passato una brutta giornata ieri martedì 26 aprile sulle colline trentine. L’animale è infatti scivolato in una valletta imperia. Non era in grado di tornare indietro e per questo sono stati chiamati i vigili del fuoco.

Ad intervenire sono stati gli uomini della circoscrizione di Meano. Per il recupero è stato necessario anche l’elicottero in collaborazione con S.A.F.

Il vitelle è stato legato e messo in sicurezza per essere poi trasportato in un luogo meno impervio dove ha potuto ricominciare a pascolare.