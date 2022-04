Covid: mascherine obbligatorie fino al 15 giugno in trasporti, cinema e ospedali. Al lavoro protocolli sindacati-imprese

Spread the love

ilsole24ore.com –

La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria fino al 15 giugno a bordo di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (treni, aerei, metropolitane, tram, bus ecc) e andrà indossata per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Resta dunque la Ffp2 anche in cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport. Lo prevede un emendamento al decreto Riaperture approvato in commissione alla Camera che questa sera verrà inserito anche in una ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza che farà da “ponte” nel tempo necessario alla conversione del decreto. Nel testo non si fa riferimento al lavoro, sia pubblico che privato, dove varranno i protocolli tra imprese e sindacati. «Raccomandiamo la mascherina in tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno», ha aggiunto il ministro Speranza.