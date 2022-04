Intervista ad Augusto Gregori, Vice Presidente del IX Municipio

Spread the love

nuove iniziative sociali, produttive e turistiche sul territorio

a cura di Valentina Tacchi

Augusto Gregori, Vice Presidente del IX Municipio con delega alle attività produttive, commercio e turismo e Presidente Partito Democratico del Lazio ci ha illustrato le prossime iniziative sul territorio. Turismo, attenzione alle imprese ed ai cittadini. Il IX Municipio si fa promotore di diversi progetti anche sociali. “Il prossimo passo sarà riqualificare i mercati coperti affinchè diventino luoghi di socialità, di idee e cultura, con spazi dedicati alla cittadinanza”. Importante la “sinergia” rivolta alle Associazioni del territorio come con la prossima Pro Loco.

Quali iniziative desideri portare avanti sul tuo territorio? E’ sorto anche un tavolo permanente del turismo?

Per me fare politica e rappresentare i cittadini significa, innanzitutto, andare a visionare direttamente le problematiche presenti sul territorio, conoscerle e risolverle coinvolgendo le categorie del settore. Sul turismo ci siamo confrontati con le associazioni durante un Consiglio Municipale Tematico, che ha prodotto l’istituzione del tavolo permanente. Ci tengo a sottolineare come questo metodo sia stato poi replicato anche dall’Assemblea Capitolina alla presenza, fra gli altri, dei Ministri competenti. La crisi del turismo è una cosa ormai tristemente nota, ma con le associazioni abbiamo delineato un programma di rilancio sul territorio Municipale attraverso le sinergie e gli indotti del settore turistico, fieristico-congressuale, storico, culturale ed enogastronomico. In tal senso stiamo lavorando per creare circuiti che abbraccino i poli museali come il Museo delle Civiltà ed il Museo nazionale preistorico ed etnografico “Luigi Pigorini” , tra i più importanti al mondo per quanto riguarda le collezioni etnografiche extraeuropee nonché il più importante in Italia per le collezioni preistoriche. I Circuiti, inoltre, ingloberanno le riserve ed i sentieri naturali che insistono sul territorio come il “sentiero Trilussa”, nella cui area sono presenti manufatti bellici risalenti alla seconda guerra mondiale ed archeologici di valore inestimabile.

Stiamo lavorando alla creazione di video promozionali, in italiano e in inglese, e di eventi di caratura internazionale come il Festival della Cultura. Dobbiamo rafforzare la cooperazione fra pubblico e privato, con l’auspicabile realizzazione del “Distretto Municipio IX” che darebbe grande visibilità al nostro territorio, e al tempo stesso migliorare sul piano infrastrutturale: penso a navette che possano facilitare i turisti nello spostarsi fra i vari siti d’interesse, creando percorsi ad hoc con guide specializzate, convenzioni e via discorrendo. Il rilancio del turismo farà da volano anche all’economia locale, per questo abbiamo iniziato una mappatura delle aziende identificative del Nono Municipio.

Avete firmato come Municipio un protocollo d’intesa per aprire uno sportello di assistenza alle imprese, importante per lo sviluppo economico del territorio?

Si tratta anche qui di rilanciare il nostro territorio. Il protocollo d’intesa, che si chiamerà Impresa9, vuole essere uno sportello amico delle imprese in grado di parlare un linguaggio semplice ma al tempo stesso offrire soluzioni concrete a costo zero. Si tratta di un luogo all’interno degli spazi municipali a cui le aziende potranno rivolgersi per diverse casistiche: trovare le risorse finanziare, la gestione dell’aumento della concorrenza, il rapporto con gli istituti di credito, la gestione della crescita e dei cambiamenti, la conoscenza dei costi di avviamento, di gestione o di produzione, l’avvio di una start-up, la gestione del personale e via discorrendo. Sono tutte questioni nate dall’incontro con le Associazioni di categoria, per sostenere la ripresa economica del territorio e creare nuove opportunità. Come Municipio abbiamo l’obiettivo di fare da trait d’union tra le imprese ed i consorzi di filiera agro-industriale in ambito comunale, le Università, i principali centri di ricerca ed i laboratori presenti sul territorio attivi nel settore agroalimentare affinché le nostre aziende agricole, sotto il marchio DOM 9, diventino ambasciatrici dell’eccellenza del Municipio IX. Sarà sotto l’egida del marchio MADEINNONO che contraddistinguerà tutte le attività messe in campo per lo sviluppo del Municipio. Un marchio che verrà disegnato dagli studenti delle scuole del nostro territorio. Abbiamo delle vere e proprie eccellenze da far conoscere e da riscoprire: dai preziosi grani antichi alla coltivazione della Stevia, solo per citarne due. Tutto questo deve marciare insieme, portando a conoscere le eccellenze, le peculiarità e le specificità del Municipio IX in tutta Roma, nel Lazio e oltre. Un nostro grande obiettivo è l’apertura poi dell’Acquario dell’Eur. Un progetto ambizioso che è passato attraverso varie amministrazioni senza mai vedere la luce. Diventerà un’attrazione per tutta la Regione Lazio.