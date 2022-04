Marito e moglie trovati morti in casa a Roma. Ipotesi omicidio suicidio

Spread the love

romatoday.it –https://www.romatoday.it/cronaca/morti-marito-moglie-fleming-omicidio-suicidio.html

Lei trovata morta sul letto con le lenzuola sporche di sangue e diverse ferite sul corpo. Lui, invece, nella vasca bagno con vicino un coltello. È il drammatico scenario in un appartamento in via Civitella D’Agliano, nella zona di Collina Fleming, a Roma nord, trovato dalla nuora della coppia.

A perdere la vita due anziani di origini giapponesi, lei di 90 anni e lui di 92. Una tragedia familiare sulla quale indagano gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Ponte Milvio che non escludono l’ipotesi dell’omicidio suicidio. A dare l’allarme nella mattinata di giovedì 28 aprirle, è stata la moglie del figlio della coppia che aveva deciso di far visiti ai suoceri che non rispondevano più al telefono.