Ravenna, sottoscritto in Prefettura l’Accordo di programma per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco di Faenza

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 27 aprile è stato firmato, nel Palazzo della Prefettura di Ravenna, l’accordo di Programma tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la Provincia di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il Comune di Faenza, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia-Romagna, con l’adesione della Prefettura di Ravenna, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Faenza.

Al termine dell’intervento previsto nell’Accordo, i Vigili del Fuoco di Faenza lasceranno la storica sede nel centro della città in via delle Ceramiche, occupata per oltre 50 anni per trasferirsi nel nuovo fabbricato che sorgerà in un’area nei pressi di via Piero Della Francesca.

L’Accordo è stato firmato dal Prefetto di Ravenna, Dott. Castrese De Rosa, dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Ing. Michele De Vincentis, dal Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile Dott.sa Rita Nicolini, dal Presidente della Provincia di Ravenna Dott. Michele De Pascale, dal Sindaco di Faenza e Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina dott. Massimo Isola e dal Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Ing. Luca Michele Terzaghi.

L’atto riprende un precedente Accordo siglato tra i medesimi enti volto anch’esso alla realizzazione della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Faenza.

Nell’Accordo è previsto che l’Amministrazione comunale di Faenza renda disponibile a titolo gratuito l’area, sulla quale verrà edificata la struttura con importi finanziati dalla stessa Amministrazione Comunale, dalla Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e Protezione Civile per l’Emilia Romagna, dalla Provincia di Ravenna e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.

Le Parti hanno concordato l’affidamento delle funzioni di stazione appaltante all’Unione dei Comuni della Romagna Faentina al fine di perseguire un’attività considerata di prioritario interesse comune, soddisfacendo altresì l’esigenza di semplificazione ed efficienza dell’azione pubblica.

Dal punto di vista operativo la nuova sede è ubicata nelle immediate vicinanze della zona artigianale-industriale di Faenza; per la posizione decentrata e per la migliore percorribilità del sistema viario della zona, si prevede la diminuzione dei tempi di intervento in direzione autostrada, verso la via Emilia e verso le strade adducenti alle zone collinari.

Al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Faenza è attribuita una zona di intervento comprendente in linea di massima i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina; il distaccamento ha effettuato nello scorso anno 2021, n. 1324 interventi per incendio o soccorso tecnico urgente.