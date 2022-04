Paterno, materno o di entrambi. Come cambiano le regole sul cognome

Spread the love

ilsole24ore.com –https://www.ilsole24ore.com/art/paterno-materno-o-entrambi-come-cambiano-regole-cognome-AEjzDwUB

Decenni di battaglie delle donne, una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo (2014) e una sentenza della Corte costituzionale (2016) non sono bastate per spingere il Parlamento ad archiviare la concezione patriarcale della famiglia e allineare l’Italia agli altri Paesi europei. Nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato un testo, poi licenziato dalla commissione giustizia del Senato ma mai stato esaminato dall’Assemblea. Quindi finito in un nulla di fatto.

Così è stata proprio la Consulta a dichiarare illeggitima l’attribuzione automatica ai figli del cognome paterno: d’ora in avanti ai neonati sarà assegnato il cognome di entrambi i genitori o anche solo quello della madre. Spetta però ora a Camera e Senato, sottolineano i giudici costituzionali, «regolare tutti gli aspetti connessi» alla decisione, cioè scrivere la disciplina di dettaglio.