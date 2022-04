Corso patente nautica VVF a Bardolino￼

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Sono terminate oggi le 2 settimane di corso per ottenere la patente nautica di 1° Categoria per le imbarcazioni dei Vigili del fuoco. Al termine di un percorso formativo teorico-pratico di 80 ore, il comando di Verona può ora contare su 15 nuove unità in grado di condurre natanti ed imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 m, con motori di potenza complessiva non superiore a 60 KW (81,6 CV), entro le sei miglia dalla costa e nelle acque interne.

Le lezioni teoriche si sono svolte nell’aula didattica del distaccamento lacustre di Bardolino, mentre la navigazione è avvenuta nel basso lago di Garda e sul fiume Mincio. Per il corso sono state impiegate diversi tipi di imbarcazioni della categoria.