Pensioni: agevolazioni per lavoro gravoso e usurante a confronto

pmi.it – urly.it/3n99j

I lavoratori impegnati in mansioni gravose che hanno accesso all’APE Sociale (fino a dicembre 2021) sono una categoria diversa da quella rappresentata da chi svolge lavori usuranti, che hanno invece diritto alla pensione anticipata con il sistema delle quote: la Riforma Pensioni nella Legge di Stabilità 2018 ha infatti introdotto una differenziazione fra lavoro gravoso e usurante, dalla quale derivano diritti diversi in materia previdenziale.

In entrambi i casi, comunque, se non dovessero raggiungere pienamente i requisiti per la specifica pensione anticipata, nel 2021 questi lavoratori possono andare in pensione di vecchiaia con uno sconto anagrafico: 66 anni e 7 mesi, se hanno almeno 30 anni di contribuzione. Cerchiamo di fare ordine fra le diverse definizioni e opzioni, con i conseguenti diritti alla pensione.