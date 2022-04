Quanto guadagna un Vigile del fuoco: tabelle stipendi aggiornate con il nuovo contratto

Spread the love

Il rinnovo del contratto ha aggiornato gli stipendi per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; ecco quanto si guadagna.

Gli stipendi dei Vigili del Fuoco sono stati recentemente aggiornati – così come quelli delle Forze Armate e di Polizia e del resto dei comparti della Pubblica Amministrazione – con il rinnovo del contratto.

Con il nuovo contratto del comparto Vigili del Fuoco soccorso pubblico e difesa civile – valido per il triennio 2019/2021 – vi sono stati degli incrementi salariali che variano a seconda del grado e del ruolo ricoperto.

Ma con il rinnovo del contratto è stata incrementata anche l’indennità di rischio; ecco perché capire effettivamente quanto guadagna un Vigile del Fuoco non è semplice visto che sul suo stipendio influiscono diverse voci.

Tuttavia, se siete curiosi di saperlo qui siete nel posto giusto perché trovate tutte le novità introdotte dal nuovo contratto; una guida utile per scoprire qual è lo stipendio dei Vigili del Fuoco ora che il CCNL 2019-2021 entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (qui).

Quanto guadagna un Vigile del Fuoco: lo stipendio

Come anticipato lo stipendio tabellare dei Vigili del Fuoco è stato incrementato. L’accordo riconosce per il personale non direttivo e non dirigente aumenti economici a regime di circa 117,00€ lordi mensili, comprese le competenze accessorie, pari ad un incremento del 4,26% sullo stipendio in essere dal 1° gennaio 2019, di cui 90,68€ lordi mensili sul trattamento fisso e continuativo.

