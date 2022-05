1° Maggio, incidente sul lavoro a Fidenza: tre operai feriti nello scoppio di una tubatura

Spread the love

ilresodelcarlino.it –https://www.ilrestodelcarlino.it/parma/incidente-lavoro-1-maggio-fidenza-1.7624946

Parma, 1 maggio 2022 – Sono gravissimi i tre operai rimasti feriti alla Bormioli Rocco di Fidenza, le vittime stavano lavorando su una condotta del gas del sito industriale quando è scoppiata una forte esplosione. Il boato e poi una fiammata che li ha ustionati. Gli operai, che lavoravano per un’azienda esterna, sono stati portati d’urgenza con l’elisoccorso dei vigili del fuoco al al reparto grandi ustionati dell’ospedale Maggiore di Parma. Le loro ustioni sono gravi, ma nessuno è in pericolo di vita. L’incidente e’ avvenuto alle 7.40 del mattino.

”Quello di oggi è l’ennesimo tragico incidente sul lavoro, il fatto che si sia verificato il primo maggio non è casuale, gli incidenti in Italia sono purtroppo all’ordine del giorno. Ora la magistratura dovrà fare chiarezza sull’accaduto e sulle cause che l’hanno provocato, noi vigileremo sulle indagini e staremo vicini ai tre ragazzi e alle loro famiglie”