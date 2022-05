Video – Rivoli,e in fiamme finisce nel lo show dei vigili del fuoco per gli alunni è un disastro: comandante sospeso

Spread the love

REPUBBLICA – urly.it/3n9x2

Dalla simulazione all’intervento reale. Incidente di percorso, ieri mattina al castello di Rivoli, durante una manifestazione per i bambini a cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco volontari della cittadina alle porte di Torino. I volontari avevano organizzato la simulazione di un intervento con un furgone in fiamme ma all’improvviso il mezzo ha iniziato a muoversi, forse perché chi lo ha parcheggiato ha dimenticato di inserire il freno a mano e di mettere i fermi sotto le ruote.

Il camioncino, con le fiamme vive che uscivano dal cofano, si è diretto verso la vegetazione del parco. “Si è spostato solo di qualche metro”, assicurano i volontari che sostengono di essere riusciti a fermarlo prima che raggiungesse la vegetazione, nonostante che nel video ripreso dai presenti sembra che si infili tra le piante. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme ma l’episodio non è rimasto senza conseguenze: il comandante di Rivoli è stato sospeso anche perché, come spiega il capo dei vigili del fuoco torinesi Agostino Carrolo, che ha deciso la sanzione, “l’esercitazione non era stata autorizzata dal Comando provinciale”.

