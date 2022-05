Affermati nel mondo e renditi memorabile, scrivi il tuo libro con Edizioni &100!

Spread the love

Una casa editrice colorata e sartoriale che si adatta alle esigenze dei suoi autori

“Edizioni &100, nata a gennaio 2020 e diventata startup lavorativa, è una casa editrice “colorata”, ci piace raccontare e dare colore alle storie, coinvolgendo e rendendo soddisfatti i nostri lettori. Pagina dopo pagina, il nostro obiettivo è far accendere quella scintilla che c’è in ogni persona, facendola immedesimare nella storia che stiamo raccontando. Divulghiamo storie con l’intento di raccontare esperienze di supporto, successo e riscatto che possano essere motivazionali e incoraggianti per i lettori.

Ci piace valorizzare, aiutare e mettere al centro della scena i nostri autori a cui a volte manca il coraggio, l’ispirazione, il tempo o l’esperienza per esprimere il “proprio io” in un libro. Proprio per questo, uno dei valori aggiunti che offriamo è quello di affiancare gli autori dall’inizio alla fine di questo cammino: dalla scrittura alla pubblicazione, dalla grafica alla diffusione sul mercato. Offriamo infatti vari pacchetti, con prezzi e servizi diversificati, in base alle esigenze del singolo cliente.”

La casa editrice deve la sua nascita all’editore Alessandro Gian Maria Ferri, giovane imprenditore che, dopo un avvenimento personale ben specifico, ha deciso di mettere in piedi tale realtà.

Nel 2019 Alessandro, per affermare la sua immagine e far capire di essere “l’esperto del settore edicola”, visto che era imprenditore in quell’ambito, si affidò ad una nota casa editrice italiana per pubblicare il suo primo libro. Voleva raccontare la sua vita, il suo cammino lavorativo e dare vari consigli pratici su come trasformare le edicole in punti vendita di successo. Dopo aver pagato una significativa somma, a quattro zeri, Alessandro in corso d’opera si rese conto che il supporto fornitogli dalla casa editrice era quasi nullo; gli fu affidato un template vuoto e la garanzia di diventare bestseller a fine lavoro. Fu grazie a quell’esperienza poco piacevole che decise di aprire Edizioni &100, con l’obiettivo di fornire a tutti i professionisti ed imprenditori come lui, ma non solo, un aiuto concreto e un lavoro ad hoc.

Il target di Edizioni &100 si focalizza infatti verso tutti i professionisti che vogliono distinguersi, ottenere maggiore visibilità nel mondo del lavoro, aumentare la propria autorevolezza e affermare il proprio personal branding.

Ad oggi, Edizioni &100 ha pubblicato numerosi libri sartoriali, curati nei minimi dettagli, rispettando le esigenze e le richieste dei singoli autori, anche quelle più particolari. Svariati imprenditori, con l’ausilio ed il supporto del team di Edizioni &100, composto da professionisti diligenti e affidabili, hanno contribuito ad arricchire il proprio personal branding grazie allo strumento di marketing più efficace di tutti, nonché il biglietto da visita di cui nessuno si potrà mai scordare: Il proprio libro.

Tra questi, Gianluigi Di Lorenzo e Carmelo Caruso, creatori di KEFA, marchio di orologi raffinati che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Santa Sede e di Papa Francesco per utilizzare i rispettivi emblemi, portano traccia visibile della Chiesa cattolica.

Oltre ciò, Edizioni &100 è stata scelta da svariati content creator e personaggi importanti per la realizzazione del proprio manoscritto. Tra questi, Giovanni Cimmino De Laurentiis, nipote di Dino e Luigi De Laurentiis, che, dopo aver lavorato per anni nel settore cinematografico, ha deciso di realizzare un libro incentrato su ricette culinarie e aneddoti cinematografici della propria famiglia, ricco di contenuti esclusivi e racconti dei De Laurentiis stessi.

Il libro è il nuovo biglietto da visita scelto da tutti coloro che ambiscono ad affermarsi realmente nel proprio contesto professionale, ma presenta dei vantaggi rispetto a quelli “standard”, che fanno la differenza:

Non verrà gettato via

Ti presenta in maniera più elegante e professionale

Contiene informazioni specifiche e dettagliate sul trascorso dell’autore

Fornisce memorabilità

Ti rende autorevole

Colpisce visivamente ed emozionalmente coloro che lo riceveranno

Ti permetterà di fare networking in maniera avanzata

Perché affidarsi a Edizioni &100?

Team di esperti

Prezzi competitivi

Pacchetti su misura

Consegna veloce

