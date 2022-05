Spread the love

https://www.italia2tv.it/2022/05/02/i-vigili-del-fuoco-salvano-4-cuccioli-di-cane-si-trovavano-in-un-vallone-ad-eboli/

I Vigili del Fuoco hanno salvato ad Eboli 4 cuccioli di cane in un vallone, all’esterno dell’area antropizzata nei pressi del lido “Made in Italy”. Il personale intervenuto ha provveduto a recuperare i cuccioli e da consegnarli ad un veterinario per le cure del caso.