Decreto Aiuti approvato: le misure per famiglie e imprese

Bonus sociale potenziato e prorogato per tre mesi, Superbonus villette con SAL a fine settembre comprensivo dei lavori non agevolati, nuove agevolazioni sugli affitti, sconti sui mezzi pubblici, prezziario appalti aggiornato al caro prezzi delle materie prime, Fondo da 200 milioni per le imprese danneggiate dalla crisi, con erogazione di contributi a fondo perduto, ristori agli enti locali, proroga finanziamenti agevolati alle imprese: sono soltanto alcune delle tante misure inserite nel decreto Aiuti approvato dal Governo il 2 maggio in Consiglio dei Ministri.Indice

Aiuti per famiglie e imprese

Il decreto Aiuti vale circa 14 miliardi di euro: oltre al tesoretto da 6 miliardi che deriva da avanzi di cassa del 2021, sono previste nuove risorse attraverso l’aumento al 25% della tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese energetiche.