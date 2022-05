Gualtieri a Torrino-Mezzocammino, dove nel 2023 inizieranno i lavori per la nuova scuola media

Spread the love

romatoday.it –https://www.romatoday.it/zone/eur/vitinia-mezzocammino/visita-gualtieri-torrino-mezzocammino.html

L’amministrazione ha preso l’impegno di velocizzare l’iter per affidare la gara, mentre a breve inizieranno i carotaggi del terreno. I cittadini chiedono anche maggiore attenzione per il verde pubblico

Velocizzare l’iter di realizzazione della nuova scuola media a largo Walter Molino, iniziare quello per una nuova caserma dei carabinieri (sempre nell’area da un ettaro e mezzo di largo Molino), dare una svolta alla gestione del verde pubblico attualmente in mano al 100% ai comitati di quartiere e alle associazioni del territorio. E’ su questi tre punti cardine che si è basata la visita di Roberto Gualtieri a Torrino-Mezzocammino venerdì 29 aprile, il più giovane dei quartieri romani, in pieno sviluppo demografico e con ancora molte opere da realizzare e servizi da portare.