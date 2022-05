Interventi per tre incidenti sul territorio varesino

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Si sono registrati due incidenti stradali sul territorio provinciale.

Il primo, ieri sera domenica 1 maggio, alle ore 20:30 nel comune di Osmate (Va) in via Marconi. Due autovetture si sono scontrate, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale personale sanitario per soccorrere i feriti.

Il secondo questa mattina 2 maggio alle ore 8:30 nel comune di Varese, in via Ermenegildo Trolli. Due autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

3/5/22 ore 10:30 Porto Valtravaglia (Va), SP 69. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.