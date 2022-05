Video – Detenuto sale sulla cima della cupola del carcere di Alessandria in segno di protesta

Spread the love

Un detenuto è salito sulla cupola della casa circondariale ‘Cantiello e Gaeta’ in piazza Don Soria ad Alessandria. Lo rende noto il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). Le cause della protesta non sono al momento note. Sul posto i Vigili del fuoco con 5 operatori, autoscala e carro teli. L’episodio si è verificato alle 10 circa di questa mattina. Ancora non sono esattamente chiare le motivazioni del gesto.

